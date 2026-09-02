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В Актау горело здание в 12А микрорайоне

В Актау горело здание в 12А микрорайоне

Вечером 2 сентября в Актау произошел пожар в одном из зданий 12А микрорайона, передает inAktau.kz.  По данным ДЧС Мангистауской области, возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания №11.

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