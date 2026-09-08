В среду астраханцы ощутят дыхание осени с умеренным ветром и осадками

Астраханская область встретит середину рабочей недели освежающей прохладой и умеренным ветром. По информации регионального ЦГМС, метеорологическую картину в регионе определят переменная облачность и западные потоки воздуха.
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