AMD отбирает долю рынка у Intel благодаря спросу на процессоры EPYC и Ryzen Благодаря...

AMD отбирает долю рынка у Intel благодаря спросу на процессоры EPYC и RyzenБлагодаря растущему спросу на процессоры серий EPYC и Ryzen 8000, AMD сумела значительно нарастить свою долю на рынке процессоров для настольных ПК, ноутбуков и серверов в первом квартале 2024 года.