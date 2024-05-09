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AMD отбирает долю рынка у Intel благодаря спросу на процессоры EPYC и Ryzen Благодаря...

AMD отбирает долю рынка у Intel благодаря спросу на процессоры EPYC и Ryzen Благодаря...

AMD отбирает долю рынка у Intel благодаря спросу на процессоры EPYC и RyzenБлагодаря растущему спросу на процессоры серий EPYC и Ryzen 8000, AMD сумела значительно нарастить свою долю на рынке процессоров для настольных ПК, ноутбуков и серверов в первом квартале 2024 года.

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