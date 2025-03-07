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В Зауралье массово ликвидируют диаспоры - СМИ

В Зауралье массово ликвидируют диаспоры - СМИ

Царьград Roman Naumov/Globallookpress В Кургане Минюст взялся за диаспоры. Накануне закрыли узбекскую диаспору "Ташкент", в стадии ликвидации - ещё несколько организаций, связанных с объединением уроженцев конкретных регионов.

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Комментарии
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Михаил Е
Гы. Слабо верится. Поди что &quot;уволили с повышением&quot;, в депутаты перевели, или в очередное местечковое министерство. Или как в Челябе цыгане с вокзала чуть не на месяц исчезали, пока &quot;лицензию&quot; не оплатили 😆
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2 час.
МЕ
Михаил Е
Точно! Флэш-моб от Минкульта.
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2 час.
NA BAT
ПОЧЕМУ  НЕ  НАЗОВУТ  ИМЯ  И  ДОЛЖНОСТЬ  ЧИНОВНИКА,  КОТОРЫЙ  ПОДПИСАЛ  УКАЗ/РАЗРЕШЕНИЕ  НА  ВВОЗ  МИГРАНТОВ  В  РОССИЮ????????   КТО  ЭТОТ  ЧИНУША???????  🙀 🙀 🙀 🙀 🙀 🙀 🙀
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45 мин.
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