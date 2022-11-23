Россиянам рассказали, что делать с фальшивой купюрой

Начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева рассказала, что в случае обнаружения фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, сообщает PRIMPRESS.
Начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева рассказала, что в случае обнаружения фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, сообщает PRIMPRESS.
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