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Россиянам рассказали, что делать с фальшивой купюрой

Россиянам рассказали, что делать с фальшивой купюрой

Начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева рассказала, что в случае обнаружения фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, сообщает PRIMPRESS.

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