Воздушную мишень Banshee Jet 80+ превратились на Украине в беспилотник-камикадзе

Украинские формирования получили из-за рубежа еще один реактивный БПЛА. В качестве беспилотника-камикадзе теперь пытаются использовать переоснащенную воздушную мишень Banshee Jet 80+ британского производства.
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