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Царьград

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"План победы" Зеленского рассчитан на поражение. Арестович* сделал прогноз: "Произойдёт к Новому году"

Владимир Зеленский ищет виноватых в поражении Украины, и его "план победы" изначально написан с проигрышной позиции, заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.

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