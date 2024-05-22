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«Менталитет бродников»: Почему под Херсоном боятся перемен и так много «ждунов»

«Менталитет бродников»: Почему под Херсоном боятся перемен и так много «ждунов»

Крымский кинодокументалист Константин Ковригин в авторской колонке для «ПолитНавигатора» делится впечатлениями от посещения Геническа – самого близкого к полуострову города Херсонской области, теперь тоже вернувшегося в состав России.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Демилитаризацию Украины от советского оружия СВО уже провела,  сейчас освобождает от НАТОвского оружия. А чтобы провести  денацификацию даже  первых 4-х областей понадобятся годы. Так зачем идти по всей Украине? Чтобы подавиться огромным ядовитым куском?
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5 час.
Александр Ляшенко
&quot;Чтобы подавиться огромным ядовитым куском?&quot; так говорят и пишут кастрюлеголовые украинцы, только про ядовитый не упоминают. а ты об этом с какой целью?
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41 мин.

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