«Менталитет бродников»: Почему под Херсоном боятся перемен и так много «ждунов»

Natalija Osminina

Демилитаризацию Украины от советского оружия СВО уже провела, сейчас освобождает от НАТОвского оружия. А чтобы провести денацификацию даже первых 4-х областей понадобятся годы. Так зачем идти по всей Украине? Чтобы подавиться огромным ядовитым куском?