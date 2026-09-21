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Макрон предложил увеличить поставки канадского СПГ в Европу

Макрон предложил увеличить поставки канадского СПГ в Европу

Франция хочет перенаправить часть канадского сжиженного природного газа с азиатского рынка в Европу. Эмманюэль Макрон заявил, что канадские LNG-проекты стали важны для европейской энергетической безопасности.

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