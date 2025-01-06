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Новые приключения Бербок в Сирии: на этот раз главе МИД ФРГ исламисты заблюрили лицо на фото

Новые приключения Бербок в Сирии: на этот раз главе МИД ФРГ исламисты заблюрили лицо на фото

Получил свое продолжние дипломатический скандал с главой МИ ФРГ Анналеной Бербок в Сирии. Если первая серия была связана с отказом  немецкой дипломатке в рукопожатии со сторон фактического руководителя Сирии Ахмеда аль –Шараа, о чем вчера уже писал «ПолитНавигатор», то вторая серия вызвана массовым ретушированием сирийскими СМИ фотографий с изображением Анналены Бербок.

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