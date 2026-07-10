Бориса Надеждина*, который баллотировался в президенты, признали иноагентом

Минюст включил в список иноагентов политика Бориса Надеждина* (внесен Минюстом в список иноагентов). По данным ведомства, тот неоднократно распространял информацию не только от самих иностранных агентов, но и организаций, признанных нежелательными на территории России.
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