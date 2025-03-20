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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Нам неприятно  ,  что  в  жару  ходят  черные   *замотанки*...Им  неприятно  ,  когда  ходят  голые  по  городу  вне ...В Абхазии мы част...
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В Абхазии мы часто допускаем оплошности в поведении, которые имеют негативные последствия

В Абхазии мы часто допускаем оплошности в поведении, которые имеют негативные последствия

АиФ – Санкт-Петербург (№ 4996624979) Из-за голого торса петербуржцу во время отдыха в Абхазии прострелили ногу Из-за голого торса петербуржцу во время отдыха в Абхазии прострелили ногу Петербуржца подстрелили на отдыхе в Абхазии.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Россиянам нужно забыть дорогу в Абхазию, в России много прекрасных мест для отдыха. Пусть жители Абхазии учатся жить без помощи России, своими руками зарабатывать себе на жизнь и на майнинг.
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2 час.
HotRS
Ну, Эмираты тут вообще никаким боком. Абхазы 60 % — христиане  16 % — мусульмане 3 % — приверженцы абхазской религии 5 % — язычники 8 % — атеисты и неверующие 2 % — прочие конфессии 6 % затруднились ответить Но христиане и мусульмане они чисто номинально. Мусульмане едят свинину, пьют вино, не делают обрезания и не ездят в Мекку.
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Нам неприятно  ,  что  в  жару  ходят  черные   *замотанки*...Им  неприятно  ,  когда  ходят  голые  по  городу  вне  пляжа...Нормальный  человек  учитывает  *экспектации* , ожидания-требования  ситуации  ,  в  которой  оказался.
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18 мин.
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