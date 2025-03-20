АиФ – Санкт-Петербург (№ 4996624979) Из-за голого торса петербуржцу во время отдыха в Абхазии прострелили ногу Из-за голого торса петербуржцу во время отдыха в Абхазии прострелили ногу Петербуржца подстрелили на отдыхе в Абхазии.
В Абхазии мы часто допускаем оплошности в поведении, которые имеют негативные последствия
Комментарии
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ninikooo Митусова
Россиянам нужно забыть дорогу в Абхазию, в России много прекрасных мест для отдыха. Пусть жители Абхазии учатся жить без помощи России, своими руками зарабатывать себе на жизнь и на майнинг.
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2 час.
HotRS
Ну, Эмираты тут вообще никаким боком. Абхазы 60 % — христиане 16 % — мусульмане 3 % — приверженцы абхазской религии 5 % — язычники 8 % — атеисты и неверующие 2 % — прочие конфессии 6 % затруднились ответить Но христиане и мусульмане они чисто номинально. Мусульмане едят свинину, пьют вино, не делают обрезания и не ездят в Мекку.
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Нам неприятно , что в жару ходят черные *замотанки*...Им неприятно , когда ходят голые по городу вне пляжа...Нормальный человек учитывает *экспектации* , ожидания-требования ситуации , в которой оказался.
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18 мин.
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