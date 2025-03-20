В Абхазии мы часто допускаем оплошности в поведении, которые имеют негативные последствия

ninikooo Митусова Россиянам нужно забыть дорогу в Абхазию, в России много прекрасных мест для отдыха. Пусть жители Абхазии учатся жить без помощи России, своими руками зарабатывать себе на жизнь и на майнинг.

HotRS Ну, Эмираты тут вообще никаким боком. Абхазы 60 % — христиане 16 % — мусульмане 3 % — приверженцы абхазской религии 5 % — язычники 8 % — атеисты и неверующие 2 % — прочие конфессии 6 % затруднились ответить Но христиане и мусульмане они чисто номинально. Мусульмане едят свинину, пьют вино, не делают обрезания и не ездят в Мекку.