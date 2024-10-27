Как работает японское кафе для плюшевых игрушек

27 октября мы отмечаем День плюшевого мишки. Но знали ли вы, что в Токио для плюшевых игрушек существует специальное кафе? В Японии, где любовь к милым вещам поднята на совершенно новый уровень, создали место, где игрушки могут провести время, как настоящие королевские особы.