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Как работает японское кафе для плюшевых игрушек

Как работает японское кафе для плюшевых игрушек

27 октября мы отмечаем День плюшевого мишки. Но знали ли вы, что в Токио для плюшевых игрушек существует специальное кафе? В Японии, где любовь к милым вещам поднята на совершенно новый уровень, создали место, где игрушки могут провести время, как настоящие королевские особы.

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