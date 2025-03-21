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Гауфф о том, что не отдала ни гейма Кенин: «Я немного нервничала, но только в первом гейме второго сета и при счете 5:0 – мне очень хотелось выиграть 6:0»

Гауфф о том, что не отдала ни гейма Кенин: «Я немного нервничала, но только в первом гейме второго сета и при счете 5:0 – мне очень хотелось выиграть 6:0»

  Американка во втором круге обыграла Софию Кенин – 6:0, 6:0. – Тэйлор Фриц говорил, что иногда выиграть первый сет с баранкой – это проклятие.

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