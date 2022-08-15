Запасы премиальных наушников в России на исходе

Поставщики электроники сообщили о том, что из-за отказа ряда производителей премиальных наушников, в частности Marshall и Sony, поставлять свою продукцию в Россию запас такой техники у российских ритейлеров остался примерно до конца квартала.
Поставщики электроники сообщили о том, что из-за отказа ряда производителей премиальных наушников, в частности Marshall и Sony, поставлять свою продукцию в Россию запас такой техники у российских ритейлеров остался примерно до конца квартала.
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