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Запасы премиальных наушников в России на исходе

Поставщики электроники сообщили о том, что из-за отказа ряда производителей премиальных наушников, в частности Marshall и Sony, поставлять свою продукцию в Россию запас такой техники у российских ритейлеров остался примерно до конца квартала.

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