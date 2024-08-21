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Стальные акулы Гельмута Вальтера

Стальные акулы Гельмута Вальтера

Луи-Жак Тенар, отец перекиси водородаКак известно, ничто так не красит женщину, как перекись водорода! Поскольку, открыл данное соединение француз Луи-Жак Тенар в 1818 году, с середины XIX века перекись практически только для этого и использовалась.

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