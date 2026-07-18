Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях освобождённой ВС России Константиновки в ДНР, 12 — в Дружковке Славянско-Краматорской агломерации и два — в Волынской области.
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