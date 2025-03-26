OnePlus: как телефон пытался сменить личность и чуть не отправился в лучший мир

﻿﻿OnePlus — это больше, чем просто телефон, это судьба. Каждое утро я просыпаюсь, завариваю кофе, смотрю в окно и думаю: «Хоть сегодня нет OnePlus?» Но в этот самый момент у кого-то в этой стране снова сломался телефон, и он написал мне: «Брат, помоги мне, OnePlus умер, но я верю, что ты можешь его оживить!» Неясно, как это работает, но в последнее время с телефонами OnePlus возникло много проблем.