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Квартира, дом, дача

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«Высотный синдром»: почему кошки выпадают из окон на самом деле

«Высотный синдром»: почему кошки выпадают из окон на самом деле

Питомцев так и тянет к открытым окнам, и порой предотвратить трагедию не получается. Неопытные кошатники или те, у кого этих пушистых питомцев никогда не было, до сих пор считают что они способны чудесным образом приземляться на мягкие лапки и выживать даже при падении с большой высоты.

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