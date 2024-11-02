«Высотный синдром»: почему кошки выпадают из окон на самом деле

Питомцев так и тянет к открытым окнам, и порой предотвратить трагедию не получается. Неопытные кошатники или те, у кого этих пушистых питомцев никогда не было, до сих пор считают что они способны чудесным образом приземляться на мягкие лапки и выживать даже при падении с большой высоты.