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Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО в случае «российской агрессии»

Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО в случае «российской агрессии»

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор, в котором обсудили вопрос военного усиления стран восточного фланга НАТО в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину, сообщает пресс-служба Белого дома.

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