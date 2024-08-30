На дне океана нашли загадочный золотистый шар

Загадочный золотистый шар на дне океана недалеко от Аляски был обнаружен американскими исследователями в 2023 году в ходе экспедиции, проведенной Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США.
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