Масштабный эксперимент проведут в СЗАО

Столичный транспорт впервые выйдет на пригородные маршруты Уже в этом году столичный транспорт выйдет на пригородные маршруты до ближайшего Подмосковья, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.