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Daily Storm

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В Волгоградской области снова ввели лимиты на бензин из-за ажиотажного спроса

В Волгоградской области снова ввели лимиты на бензин из-за ажиотажного спроса

«Лукойл» и «Газпром» ограничили продажу топлива до 40 литровВ Волгоградской области сетевые автозаправочные станции снова ввели ограничения на продажу бензина из-за резкого скачка спроса.

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