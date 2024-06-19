Как в новой реальности будет формироваться курс рубля

Отследить актуальный курс доллара все еще можно, но купить валюту по этой цене вряд ли получится. РБК объясняет, как теперь будет рассчитываться курс рубля к недружественным валютам и какие факторы будут на него влиятьФото: Михаил Терещенко / ТАСС С 13 июня в России из-за блокирующих санкций США в отношении Московской биржи и ее структур (Национального расчетного центра и Национального клирингового центра) прекращены биржевые торги долларом США и евро, а также гонконгским долларом.