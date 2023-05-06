ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские националисты обстреляли Киевский район Донецка из реактивных систем залпового огня. Об этом 6 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские националисты обстреляли Киевский район Донецка из реактивных систем залпового огня. Об этом 6 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Свежие комментарии