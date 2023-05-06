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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские националисты обстреляли Киевский район Донецка из реактивных систем залпового огня. Об этом 6 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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