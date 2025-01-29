Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Трампу следует отдать Байдена под суд

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о планах команды экс-президента США Джо Байдена устранить российского лидера Владимира Путина.
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