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Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Трампу следует отдать Байдена под суд

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Трампу следует отдать Байдена под суд

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о планах команды экс-президента США Джо Байдена устранить российского лидера Владимира Путина.

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