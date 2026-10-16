Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал с лукавой улыбкой на вопрос о Дональде Трампе. Журналист спросил, не считает ли Зеленский, что Трамп использует его как «козла отпущения» из-за своих провалов перед выборами в Конгресс.