Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал с лукавой улыбкой на вопрос о Дональде Трампе. Журналист спросил, не считает ли Зеленский, что Трамп использует его как «козла отпущения» из-за своих провалов перед выборами в Конгресс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Заводим новых Ал...
- SHOT: Сбежавшего ...
- В Самаре заложили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым