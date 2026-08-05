Юрист Васильева объяснила, как сэкономить на ЖКХ в отпуске

При отъезде более чем на пять полных календарных дней подряд можно законно получить перерасчёт платы за отдельные коммунальные услуги, рассказала ИА IrkutskMedia кандидат юридических наук Оксана Васильева.
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