Зеленский анонсировал чистку в СБУ. Политтехнолог Павлив объяснил, что к чему

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский анонсировал чистку в аппарате СБУ. Чем вызваны кадровые перестановки и что вообще происходит с верхушкой киевского режима, объяснил политолог, политтехнолог Михаил Павлив.
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