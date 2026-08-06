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Царьград

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Зеленский анонсировал чистку в СБУ. Политтехнолог Павлив объяснил, что к чему

Зеленский анонсировал чистку в СБУ. Политтехнолог Павлив объяснил, что к чему

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский анонсировал чистку в аппарате СБУ. Чем вызваны кадровые перестановки и что вообще происходит с верхушкой киевского режима, объяснил политолог, политтехнолог Михаил Павлив.

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