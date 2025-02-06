ВСУ пошли в новое наступление в Курской области: что произошло в зоне СВО 6 февраля

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. ВСУ предприняли новую попытку контрнаступления в Курской области, в Киеве назвали «бредом» заявления Владимира Зеленского об украинских потерях, Кит Келлог анонсировал новые встречи по Украине.
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