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Хабаровчанин зарезал мать и отправился в колонию на девять лет

Хабаровчанин зарезал мать и отправился в колонию на девять лет

В Хабаровске местный житель был осужден за убийство своей матери. Суд, учитывая позицию прокуратуры Индустриального района города, признал 22-летнего местного жителя виновным по статье 105 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

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