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Закон и Порядок

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Трудности Предсказамусов

Сложно. Сложно предсказывать поведение людей. Особенно когда они шибанутые на всю голову.Опять же, разные уровни мышления… вот смотритеВ США Демпартия пытается установить однопартийную систему, произвольно лишив мандатов около 120 конгрессменов от республиканцев и запретив им переизбрание.

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