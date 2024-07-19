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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ожидается, что Том Тибодо и «Нью-Йорк» согласуют продление контракта до начала сезона

Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо и руководство клуба еще не договорились о продлении контракта, несмотря на то, что в марте, мае и июне были признаки того, что стороны вступят в переговоры.

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