Путин пообщался с юными хоккеистами во время визита в Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин посетил новую хоккейную арену «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «VOLGA Арена» во время рабочей поездки в Нижний Новгород, сообщает официальный сайт Кремля.
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