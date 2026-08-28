RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 676 подписчиков

Путин пообщался с юными хоккеистами во время визита в Нижний Новгород

Путин пообщался с юными хоккеистами во время визита в Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин посетил новую хоккейную арену «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «VOLGA Арена» во время рабочей поездки в Нижний Новгород, сообщает официальный сайт Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии