Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Макаров
    Сволочь подзаборная.Чулпан Хаматова п...
  • Giga
    стерва гнилаяЧулпан Хаматова п...
  • карла карлова
    Сука,пусть и не мечтает возвращаться в Россию,ее здесь не ждут.Чулпан Хаматова п...

В Сети появились версии гибели замкомандующего ЧФ Андрея Палия

В Сети появились версии гибели замкомандующего ЧФ Андрея Палия

Офицер-киевлянин погиб под Мариуполем от пули снайпера.Замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Андрий Палий мог погибнуть от пули снайпера при обеспечении гуманитарного прохода для жителей Мариуполя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх