В Сети появились версии гибели замкомандующего ЧФ Андрея Палия

Офицер-киевлянин погиб под Мариуполем от пули снайпера.Замкомандующего Черноморским флотом по военно-политической работе капитан 1 ранга Андрий Палий мог погибнуть от пули снайпера при обеспечении гуманитарного прохода для жителей Мариуполя.