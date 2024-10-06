ВЕДЬМОВСКАЯ МАГИЯ

Магия ведьм — это древнее искусство, корни которого уходят в глубокую древность и мифологию. Ведьмы всегда занимали особое место в культуре различных народов, символизируя связь с таинственными силами природы, а их магические способности вызывали и страх, и восхищение.
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