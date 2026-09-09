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U.S. Moves to Isolate Iran’s Aviation Sector From the Global Economy

The United States has imposed sanctions on all of Iran's remaining active airlines, sharply escalating pressure on Tehran's aviation sector as part of a broader campaign aimed at cutting the Islamic Republic off from international trade and finance.

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