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FiNE NEWS

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В Госдуме пообещали ответ на ракетную атаку ВСУ на Курск

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ответ на ракетную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город Курск последует незамедлительно.

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