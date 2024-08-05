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Били по Измаилу, испугались даже в Финляндии: Координатор Лебедев об ударе ВС России

Били по Измаилу, испугались даже в Финляндии: Координатор Лебедев об ударе ВС России

Коллаж Царьграда Румынское министерство обороны выразило обеспокоенность после атаки российских беспилотников "Герань" на украинские объекты, в результате которой обломки оказались близ румынской границы.

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