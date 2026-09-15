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Власти ХМАО помогут муниципалитетам с проектированием и капремонтом коммунальных объектов

Власти ХМАО помогут муниципалитетам с проектированием и капремонтом коммунальных объектов

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа расширило перечень работ, которые муниципалитеты могут финансировать за счёт субсидий на коммунальные объекты.

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