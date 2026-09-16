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Регионы России

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Лавров подтвердил необходимость диалога с США по стратегической стабильности

Лавров подтвердил необходимость диалога с США по стратегической стабильности

Лавров сообщил, что американская сторона настаивает на обсуждении вопросов стратегической стабильности в формате трёхстороннего диалога с привлечением Китая.

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