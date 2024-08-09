От средневекового доспеха до платья Барбареллы и снова к доспеху: модные приключения металла

Сегодня о красоте) Продолжаем историю, которая началась здесь. По мере развития металлургии и технологии обработки стали оружейники создавали не просто защитные доспехи, а настоящие произведения искусства.
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