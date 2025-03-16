Молдове не нужно идти ни в НАТО, ни в Европейский союз, потому что нашем регионе наблюдаются сильные геополитические ветра, ситуация меняется, и Молдова с Румынией вскоре могут голосовать совместно за присоединение к БРИКС, поскольку Евросоюз трещит по швам.