В Бразилии глава Генштаба призвал готовиться к войне, а СМИ пишут о поставках российского оружия

Недавно назначенный начальником штаба сухопутных войск Бразилии (2-ое место в армейской иерарзии) генерал Фернанду Жозе Сантана Суареш-э-Сильва на прошлой неделе выступил перед бригадными генералами бразильской армии и в своей речи сообщил, что по его мнению в ближайшее время Бразилия столкнётся с военной угрозой.