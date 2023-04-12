Военное обозрение

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В Бразилии глава Генштаба призвал готовиться к войне, а СМИ пишут о поставках российского оружия

В Бразилии глава Генштаба призвал готовиться к войне, а СМИ пишут о поставках российского оружия

Недавно назначенный начальником штаба сухопутных войск Бразилии (2-ое место в армейской иерарзии) генерал Фернанду Жозе Сантана Суареш-э-Сильва на прошлой неделе выступил перед бригадными генералами бразильской армии и в своей речи сообщил, что по его мнению в ближайшее время Бразилия столкнётся с военной угрозой.

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