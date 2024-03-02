Не успешные пособники нацистов: российские правоохранители разыскивают преступников из Блока Кернеса «Успешный Харьков»

УВД ВГА Харьковской области продолжают разыскивать на территории региона участников незаконных вооружённых формирований (НВФ) Украины, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, а также пособников фашистского режима.
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