"До 423 млрд рублей". Эксперты оценили годовой эффект от внедрения цифрового рубля

Особенно ощутимым эффект может быть в сегментах массовых платежей, госзакупках и социальных выплатах, где важна прозрачность и контроль целевого использования средств Эксперты из Центрального университета оценили потенциал внедрения цифрового рубля в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии