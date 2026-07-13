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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"До 423 млрд рублей". Эксперты оценили годовой эффект от внедрения цифрового рубля

"До 423 млрд рублей". Эксперты оценили годовой эффект от внедрения цифрового рубля

Особенно ощутимым эффект может быть в сегментах массовых платежей, госзакупках и социальных выплатах, где важна прозрачность и контроль целевого использования средств Эксперты из Центрального университета оценили потенциал внедрения цифрового рубля в России.

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