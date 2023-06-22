Немецкая газета: украинское контрнаступление практически каждый день достигает успеха

Западные издания разделились на те, которые пишут, что украинское контрнаступление не достигает поставленных целей, и на те, которые пытаются найти повод, чтобы заявить об украинских «успехах».
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