💰 За первое полугодие на соцвыплаты крымчанам направили почти 13 млрд рублей Это составляет 60% годового плана, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
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💰 За первое полугодие на соцвыплаты крымчанам направили почти 13 млрд рублей Это составляет 60% годового плана, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.