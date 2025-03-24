ОС

Олег Солосин

Царьград, ставленники Царьграда в СМИ под прикрытием патриотических лозунгов творят зло, соизмеримое с терроризмом. Доказательство: есть Конституция РФ, это основной закон государства, исполнять главный закон обязаны все без исключения. Конституция РФ 2024, последняя редакция: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Среди российского истеблишмента вопреки Конституции страны проповедуется благодаря Царьграду русский национализм вопреки нормам цивилизованности, культуры, чести. Когда речь идет о всем населении, по элементарной логике обязано применяться слово российский, когда отдельное воинское подразделение состоит исключительно из русских, это русский взвод, рота, батальон. Когда подразделение из Чечни и в нем чеченцы, это чеченский взвод, рота батальон. Когда в подразделении представители многих народов, это российское подразделение. Оружие российское, поскольку все народы РФ участвуют в его изготовлении и применении. Неужели до политиков не доходит, что ценность Апти Алаудинова кратно выше именно потому, что он на практике, в пекле сражений своим интернационализмом укрепляет Россию, сплачивает народы в отличии от Царьграда с его однобокой позицией из хоромов , а не из окопов с тупым вбиванием клина в межнациональное согласие посредством варварского национализма упитанных диванных идеологов.