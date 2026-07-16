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Аргументы недели

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Зачем 18-летняя москвичка пошла под венец с убийцей детей из Казани

Зачем 18-летняя москвичка пошла под венец с убийцей детей из Казани

Эта история способна вызвать дрожь у любого нормального человека. Пока страна помнит слезы матерей погибших в казанской гимназии №175 детей, убийца Ильназ Галявиев, сидящий на пожизненном в колонии «Черный дельфин», обзавелся женой.

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